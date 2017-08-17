أخبار عاجلة

تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية -
الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير -
هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر -
جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة -
ضبط سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر في بورسعيد -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث "السخنة" -
مد فترة قبول طلبات مالكي أراضي التوسعات العمرانية بالشيخ زايد لـ28 سبتمبر -
«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال -
وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز -
حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 416 كيس برجر وإعدام 440 كيلو بصل مجمد بالمنوفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 416 كيس برجر وإعدام 440 كيلو بصل مجمد بالمنوفية

06:38 م الخميس 17 أغسطس 2017

  • عرض 4 صورة

    498eafa015.jpg

  • عرض 4 صورة

    2017_8_17_18_37_19_546.jpg

  • عرض 4 صورة

    42f1a1e250.jpg

  • عرض 4 صورة

    fbda4bce96.jpg

إعادة الألبوم

​بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي السابع للأمراض الصدرية في بورسعيد

الألبوم التالى

​بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي السابع للأمراض الصدرية في بورسعيد

المنوفية - مروة فاضل:

شنت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، وفريق مراقبة الأغذية بالمديرية وإدارة شبين الكوم، والعميد مجدي جميل رئيس مباحث ، حملة مفاجئة على مصانع وثلاجات اللحوم ومنتجاتها بمركز شبين الكوم.

وأسفرت الجولة عن ضبط 416 كيس برجر زنة 400 جم للتلاعب في البيانات، وإعدام 440 كيلو بصل مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتحرير 5 محاضر جنحة صحية.

جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • علاج 1856 مريضا بالمجان في المنيا

    أخبار

  • ضبط 894 عبوة دواء مجهولة في صيدلية مستشفى غير مرخص بالإسكندرية

    أخبار

  • "صحة الدقهلية": إغلاق 37 منشأة وعيادة طبية لمخالفتها قوانين العمل

    أخبار

  • إيقاف مدير وموظفة بالإدارة الصحية في القوصية بأسيوط عن العمل

    أخبار

إعلان

ae2f80181b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

«التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)