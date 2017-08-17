ضبط 416 كيس برجر وإعدام 440 كيلو بصل مجمد بالمنوفية
ضبط 416 كيس برجر وإعدام 440 كيلو بصل مجمد بالمنوفية
06:38 م الخميس 17 أغسطس 2017
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المنوفية - مروة فاضل:
شنت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، وفريق مراقبة الأغذية بالمديرية وإدارة شبين الكوم، والعميد مجدي جميل رئيس مباحث التموين، حملة مفاجئة على مصانع وثلاجات اللحوم ومنتجاتها بمركز شبين الكوم.
وأسفرت الجولة عن ضبط 416 كيس برجر زنة 400 جم للتلاعب في البيانات، وإعدام 440 كيلو بصل مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتحرير 5 محاضر جنحة صحية.
جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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