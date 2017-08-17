بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي السابع للأمراض الصدرية في بورسعيد
بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي السابع للأمراض الصدرية في بورسعيد
06:24 م الخميس 17 أغسطس 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المؤتمر السنوي السابع الذي تنظمه جمعية الأمراض الصدرية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الصدر، والذي أقيم بأحد فنادق المحافظة.
وأكد "الغضبان"، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر، أن المؤتمرات الطبية التي تشهدها محافظة بورسعيد، تعمل على إثراء المنظومة الصحية وصقل مهارات الأطباء والتعرف على كل ما هو جديد في عالم الطب.
وأشار المحافظ، إلى أن بورسعيد تشهد تقدمًا كبيرًا في مجال الخدمات الصحية، وأن هناك تطويرًا كبيرًا في كافة المستشفيات والوحدات الصحية، مطلعًا الحضور في ختام كلمته على المشروعات التنموية التي تشهدها بورسعيد في شرق وغرب وجنوب المحافظة.
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