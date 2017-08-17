«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية

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أشادت لجنة التراث العالمي في تقريرها السنوي لعام 2017 بمشروع القاهرة التاريخية، وما تتخذه الحكومة المصرية من خطوات عمل جادة حيال تطوير المنطقة والحفاظ على تراثها المعماري والحضاري والنسق العمراني لها.

وصرّح محمد عبدالعزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، بأن هذه الإشادة تتويج للجهد المبذول في الحفاظ على الحضارة المصرية، مردفا بأنها جاءت في التقرير السنوي الذي أصدرته لجنة التراث العالمي بعد عقد مؤتمرها الـ41 هذا العام.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات إعلامية بأن لجنة التراث العالمي أشادت في تقريرها بالإجراءات الفعالة والسريعة التي اتخذتها مصر بما يتفق مع أحكام الاتفاقية وتوصيات اللجنة والبعثة الاستشارية وذلك عام 2014، من حيث وضع تدابير قصيرة وطويلة الأجل لمعالجة المشاكل الملحة التي تواجه النسيج العمراني للمدينة القديمة وهياكلها الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى السيطرة على أعمال الحفاظ والهدم للمباني، وكذلك استراتيجيات الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية، ورفع الوعي الأثري لدى أهالي المنطقة.

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وأكد مدير عام مشروع القاهرة التاريخية أن تقرير اللجنة رحب بكافة الخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا للبدء والتخطيط في مشروع ضخم للإحياء العمراني للقاهرة التاريخية تحت إشراف وزارة الآثار، وكذلك نطاق أهدافه العمرانية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى إحياء بنية المدينة القديمة.

وأوصت اللجنة بضرورة إعطاء المشروع أولوية عالية المستوى لتحقيق أهدافه، وتقديم خطة إدارة مبدئية من أجل إمكانية مراقبة وتحديد التقدم فيها مع مرور الوقت.

ولفت عبدالعزيز إلى أنه من المقرر أن تقدم وزارة الآثار تقريرا محدثا عن حالة الحفاظ على الممتلكات، وما جاء بالمشروع لمركز التراث العالمي، للفحص من قبل اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين عام 2019م، بالإضافة إلى دعوة بعثة مراقبة تفاعلية من مركز التراث العالمي وهيئة الإيكوموس "المجلس الدولي للآثار والمواقع" للنظر في التقدم الذي يحققه المشروع، ومدى تأثير السياسة الجديدة والإجراءات الإدارية المتخذة حديثًا.