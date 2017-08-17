أخبار عاجلة

تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية -
الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير -
هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر -
جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة -
ضبط سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر في بورسعيد -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث "السخنة" -
مد فترة قبول طلبات مالكي أراضي التوسعات العمرانية بالشيخ زايد لـ28 سبتمبر -
«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال -
وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز -
حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية

Google+ Print
«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية «لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشادت لجنة التراث العالمي في تقريرها السنوي لعام 2017 بمشروع القاهرة التاريخية، وما تتخذه المصرية من خطوات عمل جادة حيال تطوير المنطقة والحفاظ على تراثها المعماري والحضاري والنسق العمراني لها.

وصرّح محمد عبدالعزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، بأن هذه الإشادة تتويج للجهد المبذول في الحفاظ على الحضارة المصرية، مردفا بأنها جاءت في التقرير السنوي الذي أصدرته لجنة التراث العالمي بعد عقد مؤتمرها الـ41 هذا العام.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات إعلامية بأن لجنة التراث العالمي أشادت في تقريرها بالإجراءات الفعالة والسريعة التي اتخذتها  بما يتفق مع أحكام الاتفاقية وتوصيات اللجنة والبعثة الاستشارية وذلك عام 2014، من حيث وضع تدابير قصيرة وطويلة الأجل لمعالجة المشاكل الملحة التي تواجه النسيج العمراني للمدينة القديمة وهياكلها الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى السيطرة على أعمال الحفاظ والهدم للمباني، وكذلك استراتيجيات الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية، ورفع الوعي الأثري لدى أهالي المنطقة.

شاهد أيضا

وأكد مدير عام مشروع القاهرة التاريخية أن تقرير اللجنة رحب بكافة الخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا للبدء والتخطيط في مشروع ضخم للإحياء العمراني للقاهرة التاريخية تحت إشراف وزارة الآثار، وكذلك نطاق أهدافه العمرانية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى إحياء بنية المدينة القديمة.

وأوصت اللجنة بضرورة إعطاء المشروع أولوية عالية المستوى لتحقيق أهدافه، وتقديم خطة إدارة مبدئية من أجل إمكانية مراقبة وتحديد التقدم فيها مع مرور الوقت.

ولفت عبدالعزيز إلى أنه من المقرر أن تقدم وزارة الآثار تقريرا محدثا عن حالة الحفاظ على الممتلكات، وما جاء بالمشروع لمركز التراث العالمي، للفحص من قبل اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين عام 2019م، بالإضافة إلى دعوة بعثة مراقبة تفاعلية من مركز التراث العالمي وهيئة الإيكوموس "المجلس الدولي للآثار والمواقع" للنظر في التقدم الذي يحققه المشروع، ومدى تأثير السياسة الجديدة والإجراءات الإدارية المتخذة حديثًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - تعليق إيهاب المصري على تجاهل منتخب المحليين وسوق الإنتقالات بين الوكلاء والمدربين

8 الصبح - تعليق إيهاب المصري على تجاهل منتخب المحليين وسوق الإنتقالات بين الوكلاء والمدربين

8 الصبح - حوار مع إيهاب المصري نجم نادي المقاولون الأسبق عن مشواره ومحمد صلاح والنني

8 الصبح - حوار مع إيهاب المصري نجم نادي المقاولون الأسبق عن مشواره ومحمد صلاح والنني

8 الصبح - إيهاب المصري وذكرى أول مباراة لـ النجم محمد صلاح ومفاوضات الأهلي والزمالك

8 الصبح - إيهاب المصري وذكرى أول مباراة لـ النجم محمد صلاح ومفاوضات الأهلي والزمالك

8 الصبح - إيهاب المصري يكشف ماحدث مع نادي الرجاء وسبب عدم رجوعه لنادي المقاولون

8 الصبح - إيهاب المصري يكشف ماحدث مع نادي الرجاء وسبب عدم رجوعه لنادي المقاولون