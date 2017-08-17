وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

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قالت السفرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن عدد المصريين المسجلين بالخارج يبلغ 8 ملايين، لكن العدد أكبر من هذا، وربما يبلغ 11 مليونا، بسبب أن هناك أعدادا غير مسجلة بوزارة الخارجية.

وأضافت نبيلة مكرم، فى تصريحات على هامش مشاركتها فى احتفالية اليوبيل الماسى لجامعة الإسكندرية، وتكريم الدكتور مجدى يعقوب، اليوم الخميس، أن الحصة الأكبر من المصريين بالخارج في المملكة العربية السعودية، بنسبة 30 إلى 50% من إجمالي عدد المصريين بالخارج، تليها دولة الكويت.

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وأشارت الوزيرة إلى أن هناك جهودا وتعاونا مشتركا بين وزارتى الهجرة والاستثمار والتعاون الدولى، لتنفيذ خدمة الشباك الواحد للمصريين بالخارج، توفيرا للوقت والجهد.