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وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

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وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

التحرير

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قالت السفرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن عدد المصريين المسجلين بالخارج يبلغ 8 ملايين، لكن العدد أكبر من هذا، وربما يبلغ 11 مليونا، بسبب أن هناك أعدادا غير مسجلة بوزارة الخارجية.

وأضافت نبيلة مكرم، فى تصريحات على هامش مشاركتها فى احتفالية اليوبيل الماسى لجامعة الإسكندرية، وتكريم الدكتور مجدى يعقوب، اليوم الخميس، أن الحصة الأكبر من المصريين بالخارج في المملكة العربية ، بنسبة 30 إلى 50% من إجمالي عدد المصريين بالخارج، تليها دولة الكويت.

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وأشارت الوزيرة إلى أن هناك جهودا وتعاونا مشتركا بين وزارتى الهجرة والاستثمار والتعاون الدولى، لتنفيذ خدمة الشباك الواحد للمصريين بالخارج، توفيرا للوقت والجهد.

 

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التحرير

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