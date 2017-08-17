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«فوري»: 40 ألف منفذ لشحن كروت عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية

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«فوري»: 40 ألف منفذ لشحن كروت عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية «فوري»: 40 ألف منفذ لشحن كروت عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية

التحرير

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قال رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء المهندس ناجي عارف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الخميس، للإعلان عن تفعيل "خدمة فوري" ذهب لشحن كروت عدادات الكهرباء، لافتًا إلى أن شركة شمال للكهرباء بهدف التغلب على سداد فواتير الكهرباء، تعاقدت مع فوري من 4 سنوات لدفع الفواتير بدلاً من تأخر المحصل أو تراكم الفواتير على المشترك.

وأضاف "عارف"، أنه مع تطور الأمر واتخاذ الوزارة قرار بتركيب عدادات مسبوقة الدفع، وبهدف التيسير على المواطنين تم التعاقد مع شركة فوري لإتاحة خدمة شحن كروت الشحن من أي منفذ تابع لفوري، وبرنامج التجريبي للتشغيل ورفع البيانات على السيستم استمر لقرابة السنة.

وأفاد بأن شركة شمال لديها 300 ألف مشترك لهم عدادات مسبوقة الدفع موزعين على 36 إدارة.

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وفي السياق ذاته، قال أشرف صبري رئيس مجلس إدارة شركة فوري ذهب، أن مشروع إتاحة شحن العداد من خلال العدادات مسبوقة الدفع، يعد من أهم مشروعات الكهرباء، للحد من مشاكل الفواتير، فالمشترك أصبح هو رقيب نفسه.

وأكد أن هناك 40 ألف منفذ لفوري يمكن من خلاله شحن كارت الشحن للعداد مسبوق الدفع، ولو المشترك في المهندسين فأصبح متاح له شحن العداد من أي مكان في .

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التحرير

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