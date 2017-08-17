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تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها

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مصراوي Masrawy

تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها

06:11 م الخميس 17 أغسطس 2017

تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها

الدكتور عبد الهادي القصبي

كتب- أحمد علي:قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إن اللجنة خاطبت الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب في شهر يوليو الماضي، للاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الإهلية قبل إقرارها من جانب .وأضاف القصبي، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء بدأ فعلياً حالياً في وضع اللائحة التنفيذية، ويجب أن تطلع عليها اللجنة قبل إقرارها لاسيما أنها من أعدت القانون وشاركت في نقاشات حوله على المستوى الدولى.وشدد النائب محمد أبو حامد، على أهمية عقد لقاء مع رئيس الحكومة أو المختصين، لبحث معوقات تطبيق قانون الطفل الصادر عام 2008، والذي يتضمن نصوصاً لمواجهة عمالة الأطفال.كما طالب أبو حامد، أهميه مناقشة اللجنة لما يتردد حول الضوابط الجديدة لمستحقي الدعم، متسائلاً عن سبب عدم مشاركة ممثلي اللجنة في اجتماعات لجنة العدالة الاجتماعية، رغم إيفاد أسماء بوكيلي اللجنة رشا رمضان، محمد أبو حامد.

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