ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر 06:07 م الخميس 17 أغسطس 2017

البر الغربي

كتبت- نسمة فرج:حصل "مصراوي" على التقرير التفصيلي للآثار المفقودة من مخازن البر الغربي بمحافظة الأقصر والتي تأتي ضمن القطع الأثرية التي حصرتها الإدارة المركزية للمخازن المتحفية بوزارة الآثار وبلغت 32 ألفا و638 قطعة أثرية.التقرير أعدته لجنة جرد مخازن آثار البر الغربي بالأقصر والتي شكلت وفقًا للقرار رقم 1172 لعام 1995، ورصد فقدان قطع أثرية من 12 سجل داخل مخازن الأقصر.وجاء بالتقرير أن اللجنة عمدت على حصر الآثار الموجودة بالمخازن ومقارنتها بالسجلات إلى أن انتهت إلى فقدان تلك القطع، وكذلك الآثار التي نقلت إلى المتحف المصري بميدان التحرير ومتحف الأقصر من المخازن، والآثار المباعة والمهداة والمعروض في المتاحف الخارجية.وكشف التقرير عن نقل 23 قطعة أثرية من مخازن الأقصر إلى المتحف المصري بالتحرير ونقل أكثر من 40 قطعة أثرية إلى متحف الأقصر.كما رصد التقرير بيع قطع أثرية للعرض بمعرض طوكيو وذلك حسب ما ذكر في سجل يحمل اسم "الكراكول".أعلنت وزارة الآثار أعلنت أمس الأربعاء، فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخرا.وأوضحت أن حصر القطع سيفيد في تتبعها مع الإنتربول الدولي، والجهات الدولية والمحلية الأخرى المعنية من أجل استردادها.وعقب إعلان الوزارة، أكد أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، ووكيل لجنة السياحة والطيران المدني في البرلمان، أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعقد جلسة طارئة في لجنة السياحة، الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، في واقعة اختفاء 32 ألف قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار.وطالب إدريس، في بيان صحفي، الجهات المعنية، بفتح تحقيقات عاجلة، والانتهاء منها في أسرع وقت، للكشف عن المتورطين ومحاسبتهم، لافتاً إلى أنه لا يستبعد تورّط مسؤولين في وزارة الآثار في اختفاء القطع الأثرية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج

"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل"

الحكومة: نحتاج أموال كثيرة لتطوير السكة الحديد.. ومشاركة القطاع الخاص

إعلان

إعلان