باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب

إسلام أباد - (أ ف ب):

انتقدت باكستان، الخميس، قرار الولايات المتحدة ادراج مجموعة "حزب المجاهدين" الاسلامية الانفصالية في كشمير على قائمة المنظمات الارهابية، معتبرة الخطوة "غير مبررة".

ويحظر قرار الخارجية الامريكية اي تبادل بين مواطنين امريكيين والمجموعة وتجميد أي اصول محتملة لحزب المجاهدين داخل الولايات المتحدة.

وقال نفيس زكريا الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية للصحافيين في العاصمة اسلام اباد "نحن محبطون من القرار الاميركي خصوصا أن كشمير موضع خلاف معترف به دوليا مع صدور قرارات من مجلس الامن الدولي تنتظر التطبيق خلال 70 عاما".

وتابع أن القرار "غير مبرر تماما".

وفور اعلان واشنطن القرار الاربعاء، تجمع مئات من النشطاء في مظفر آباد عاصمة الجانب الباكستاني من كشمير، واطلقوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة.

وسبق ان صنفت السلطات الامربكية زعيم المجموعة سيد صلاح الدين "ارهابيا دوليا"، لكن المجموعة لا تزال ناشطة في كشمير الباكستانية.

وشهدت كشمير المقسمة منذ 1947 بين الهند وباكستان سلسلة نزاعات. وتطالب الدولتان بالسيادة على هذه المنطقة الجبلية الغنية بالمياه وخاضتا مواجهات عدة على هذا الصعيد.

ويقاتل انفصاليون مسلمون في كشمير الهندية منذ 1989. واسفر هذا التمرد عن عشرات الاف القتلى.

وتتهم الهند باستمرار باكستان بتسليح المتمردين، الأمر الذي تنكره اسلام اباد التي تقول إنها تقدم دعما دبلوماسيا فقط للنشطاء الساعين لحق تقرير المصير في كشمير.