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البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

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مصراوي Masrawy

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة من مياه النيل

06:15 م الخميس 17 أغسطس 2017

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

الرئيس السوداني عمر البشير

الخرطوم - (أ ف ب):

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن بناء إثيوبيا سد النهضة على مجرى نهر النيل لن يؤثر على تزويد مصر بالمياه في ظل مخاوفها من هذا الأمر.

وأثار شروع اثيوبيا في بناء سد ضخم على النيل الأزرق الفرع الرئيسي لنهر النيل مخاوف القاهرة من تاثر حصتها من مياه النيل.

وتقول القاهرة التي تعتمد على النيل في مياه الشرب والزراعة إن لها "حقوقا تاريخية" لحظها اتفاقان حول مياه النيل وقعا العامين 1929 و1959.

ويلتقي فرعا النيل الازرق والابيض في الخرطوم ليكونا نهر النيل الذي يتجه شمالا الى مصر.

وقال البشير في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي ماريام ديسالين الذي يزور الخرطوم "نحن ملتزمون التزاما قاطعا بان حصة مصر من مياه النيل لن تتاثر بقيام سد النهضة".

واكد ديسالين ان لا حاجة لتسيس قضية بناء سد النهضة وقال "هذه امور فنية وليست سياسية ان لم نقم بتسييسها سنصل الى نتيجة ان الكاسب هو شعوبنا".

واعرب البشير عن مخاوف لدى الخرطوم تتصل بسلامة السد الذي سيصبح عند اكتماله الاكبر في القارة الافريقية، وقال "ان حدث اي شيء لجسم السد فستكون كارثة للسودان لان السد يخزن كمية كبيرة من المياه. لكن اثيوبيا قامت ببعض التغييرات في تصميمه ما جعلنا مطمئنين".

وتقوم بالدراسة الفنية للسد شركتان فرنسيتان هما ارتيلا و"بي آر ال".

والسد الذي صمم لتوليد ستة الف ميغاواط من الكهرباء من ست وحدات توليد بدأ بناؤه العام 2012 ويتوقع ان ينجز نهاية العام الحالي. لكن وسائل الاعلام الاثوبية اوردت الاسبوع الماضي أن 60 % من اعمال البناء أنجزت.

هذا المحتوى من

AFP

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