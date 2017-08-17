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الشرطة الإسبانية تؤكد أن هجوم الدهس ببرشلونة "إرهابي" وأنباء عن قتلى

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مصراوي Masrawy

الشرطة الإسبانية تؤكد أن هجوم الدهس ببرشلونة "إرهابي" وأنباء عن قتلى

06:10 م الخميس 17 أغسطس 2017

هجوم الدهس ببرشلونة

القاهرة – (مصراوي)قالت وسائل إعلام إيطالية إن شخصين على الأقل يعتقد أنهما قتلا في هجوم الدهس بمنطقة "لا رامبلا" السياحية في مدينة برشلونة الإيطالية.وذكرت قناة سكاي نيوز بالإنجليزية، اليوم الخميس، إن شرطة برشلونة أكدت أن الهجوم بميدان كتالونيا "إرهابي".وأضافت القناة أن مسلحان اقتحما مطعمًا في المدينة بعد هجوم الدهس. وذكر شاهد عيان بالمنطقة إن الحادث كان مرعبًا وبات الأطفال في حالة رعب شديدة خلال وبعد الهجوم.وكانت الشرطة ذكرت أيضًا أن سائق الشاحنة دهس مجموعة من الأشخاص ثم ترك الشاحنة وتحرك على قدميه. ولا معلومات حتى الآن عما إذا كان المرتكب لعملية الدهس هو نفسه من نفذ الهجوم المسلح على المطعم في الموقع السياحي الهام بالمدينة.وأغلقت أيضًا محطات المترو بالمنطقة وأمرت الشرطة الناس بعدم الاقتراب من محيط الهجوم.

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مصراوي Masrawy

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