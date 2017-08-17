تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى الإثنين 06:07 م الخميس 17 أغسطس 2017

الشيخ رائد صلاح

القدس - (أ ف ب):مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة ريشون لتسيون، الخميس، اعتقال الشيخ رائد صلاح الذي كان يقود الحركة الاسلامية فرع الشمال المحظورة بتهمة التحريض على العنف والإرهاب.واعتقلت الشرطة الشيخ رائد صلاح الثلاثاء، من منزله في مدينة ام الفحم بالقرب من تل ابيب. وتم الخميس تمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق حتى الإثنين 21 أغسطس.وقال مراسل فرانس برس "ان مؤيدي الشيخ رائد وقفوا في قاعة المحكمة وصرخوا الله أكبر عندما أعلن القاضي القرار".كما نظم نحو 25 شخصا احتجاجا خارج قاعة المحكمة.وقالت الشرطة امام المحكمة ان الاتهامات الموجهة ضد صلاح تتضمن خطبة القاها بعد هجوم 14 تموز/يوليو الذي ادى الى مقتل شرطيين في باحة الحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة.واضافت الشرطة ان الخطبة "جاءت امام حشود ذات صلة بمقتل الشرطيين".اما محامو صلاح فقالوا "ان خطبته دائما في حدود حرية التعبير وتقف ضد قتل الابرياء".وقال صلاح امام المحكمة انه تم تهديده داخل السجن "من قبل سجناء يهود" واضاف "اذا حدث لي شيئ فان دمي سيكون على يدي رئيس الوزراء (بنيامين) نتانياهو".وكانت السلطات الاسرائيلية حظرت الحركة الاسلامية-فرع الشمال في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد اتهامها بتحريض الفلسطينيين والعرب الاسرائيليين على العنف عبر نشرها "اكاذيب" حيال الوضع في باحة المسجد الاقصى.وكان صلاح امضى تسعة اشهر في السجن واطلق سراحه في كانون الثاني/يناير الماضي بعدما اتهم بالتحريض على الشغب في المسجد الاقصى.واندلعت أعمال عنف في المسجد الأقصى ومحيطه بعد مقتل عنصري شرطة اسرائيليين في 14 يوليو.وردت اسرائيل بنصب بوابات لكشف المعادن على مداخل الحرم القدسي، في اجراءات ألغيت بعد أسبوعين على خلفية الاحتجاجات والمواجهات الدامية التي شهدتها القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتان وأسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيين وثلاثة اسرائيليين.وقال وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان فى بيان عقب اعتقال صلاح ان تصريحات صلاح تشجع على التطرف وارتكاب جرائم القتل لهذا فهو خطر على الجمهور". واضاف "آمل بان تتم محاسبته هذه المرة وان يقبع وراء القضبان مدة طويلة".من جهتها قالت "لجنة المتابعة للجماهير العربية في إسرائيل عن اعتقال صلاح في بيان ان هذه حملة سياسية قمعية ترهيبية ضد جماهيرنا العربية.

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