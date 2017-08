فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

القاهرة – (مصراوي)

قالت الشرطة الإسبانية إن شاحنة دهست عدد من المواطنين في مدينة برشلونة الإسبانية وتحديدًا في أحد معالم المدينة السياحية وهو ميدان "كتالونيا".

وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن الشرطة الإسبانية.

وقال وزير الداخلية بمقاطعة كتالونيا الذي يضم مدينة برشلونة إن هناك حادثًا في ميدان كتالونيا. وطالب الجميع بعدم التوجه إلى المنطقة.

واظهرت عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل الناس بعد الحادث وتحركات مكثفة لعربات الغسعاف والشرطة، في حين أظهرت صور اخرى لبعض المصابين.

Van crashes into crowds of peoples near Las Ramblas in Barcelona city centre - multiple injuries (Video - D Cohen) pic.twitter.com/mw6fpwWQto— BREAKING.UK (@BreakingDotUK)