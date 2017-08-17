الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

انجمينا (أ ش أ)

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس العاصمة التشادية انجمينا ، مختتما بذلك جولته الإفريقية .

وذكرت القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الرئيس السيسي أكد خلال زيارته إلى تشاد أن مصر حريصة على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لها في ضوء كونها دولة حبيسة، لافتا إلى أن مصر ملتزمة بإيجاد حلول حقيقية لتسهيل الحركة بين البلدين .

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد بدأ جولة أفريقية، الاثنين الماضي ، بزيارة تنزانيا ثم رواندا، والجابون.

تأتى جولة الرئيس الإفريقية في إطار انفتاح مصر على القارة السمراء ، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدول القارة في كافة المجالات، وتكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، فضلًا عن تدعيم التعاون مع هذه الدول على كافة الأصعدة وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية.