أخبار عاجلة

تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية -
الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير -
هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر -
جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة -
ضبط سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر في بورسعيد -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث "السخنة" -
مد فترة قبول طلبات مالكي أراضي التوسعات العمرانية بالشيخ زايد لـ28 سبتمبر -
«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال -
وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز -
حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه

05:57 م الخميس 17 أغسطس 2017

كتب – صابر المحلاوي:قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل الضابط "أنور.ع" بكفالة 500 جنيه، في اتهامه بحيازة مخدر الحشيش عند دخوله مبنى وزارة الداخلية، لإنهاء بعض الأوراق الخاصة به.واستمعت المحكمة لأقوال الضابط أثناء نظر الجلسة، وأنكر علاقته للمواد المخدرة قائلا: "الحشيش مش بتداعي ودي كانت خناقة بيني وبين الضابط بسبب دخولي بدون سبب وقالي هنعلمك إزاي تتخانق مع ضباط الإدارة، إحنا غيركوا إحنا الكعب العالي".البداية عندما حاول الضابط الدخول لمبنى وزارة الداخلية من خلال بوابة 2 اتجاه أكاديمية الشرطة، وعند وقوفه على جهاز التفتيش، شك فيه أحد ضباط المفرقعات وقام بتفتيشه ذاتيا ووجد معه جرامات قليلة من الحشيش المخدر بغرض التعاطي، وتم تحرير محضر رقم 8321 التجمع الأول، وأخطرت النيابة لمباشرة الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة

    أخبار

  • الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة

    أخبار

  • دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب

    أخبار

  • الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "الحشيش مش بتاعي والسبب

    أخبار

إعلان

a18713d2b9.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية

تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية

الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير

الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير

هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر

هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر

جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة

جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة