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فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

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مصراوي Masrawy

وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

05:47 م الخميس 17 أغسطس 2017

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المبعوث الأممي إلى ليبيا يلتقي قيادات سياسية ومجتمعية في مصراتة

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المبعوث الأممي إلى ليبيا يلتقي قيادات سياسية ومجتمعية في مصراتة

القاهرة – (مصراوي)

 

قالت الشرطة الإسبانية إن شاحنة دهست عدد من المواطنين في مدينة برشلونة الإسبانية وتحديدًا في أحد معالم المدينة السياحية وهو ميدان "كتالونيا".

وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن الشرطة الإسبانية.

وقال وزير الداخلية بمقاطعة كتالونيا الذي يضم مدينة برشلونة إن هناك حادثًا في ميدان كتالونيا. وطالب الجميع بعدم التوجه إلى المنطقة.

واظهرت عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل الناس بعد الحادث وتحركات مكثفة لعربات الغسعاف والشرطة، في حين أظهرت صور اخرى لبعض المصابين.

Vídeos de las ramblas pic.twitter.com/dIrhXWAXQl

 

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مصراوي Masrawy

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