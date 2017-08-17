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الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم

05:40 م الخميس 17 أغسطس 2017

الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم

جيمي ماكجولدريك

نيويورك (أ ش أ)

قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس إن النزاع المستمر في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وأعلن منسق الشئون الإنسانية في اليمن جيمي ماكجولدريك في صنعاء إن :"20 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات عاجلة منها الغذاء والدواء ومستلزمات صحية أخري ، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية."

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت -في وقت سابق- أنها تلقت تمويلات لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، بلغت 38.4 % ، حيث تسعى الأمم المتحدة من خلال خطة الاستجابة للوصول إلى 12 مليون شخص، ستقدم لهم خدمات إنقاذ الأرواح والحماية في جميع أنحاء البلاد.

وتشير إحصائيات للمنظمة الأممية، إلى أن عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن وصل حاليا إلى 20.7 مليونا، فيما يحتاج حوالي 9.8 ملايين شخص لمساعدات لإنقاذ حياتهم.

هذا المحتوى من

Asha

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