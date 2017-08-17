إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية

القاهرة - مصراوي)

صدمت شاحنة حشد من الناس في منطقة "لا رامبلا" في مدينة برشلونة الإسبانية اليوم الخميس، وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن الشرطة الإسبانية.

ونقل موقع هافينجتون بوست إن الشاحنة كانت ضخمة وصدمت عدد من المتواجدين في المكان الذي يعتبر مقصدًا للسياح.