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إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية

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مصراوي Masrawy

إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية

05:36 م الخميس 17 أغسطس 2017

إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية

القاهرة - مصراوي)

 

صدمت شاحنة حشد من الناس في منطقة "لا رامبلا" في مدينة برشلونة الإسبانية اليوم الخميس، وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن الشرطة الإسبانية.

ونقل موقع هافينجتون بوست إن الشاحنة كانت ضخمة وصدمت عدد من المتواجدين في المكان الذي يعتبر مقصدًا للسياح.

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