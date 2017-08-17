إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية
05:36 م الخميس 17 أغسطس 2017
القاهرة - مصراوي)
صدمت شاحنة حشد من الناس في منطقة "لا رامبلا" في مدينة برشلونة الإسبانية اليوم الخميس، وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن الشرطة الإسبانية.
ونقل موقع هافينجتون بوست إن الشاحنة كانت ضخمة وصدمت عدد من المتواجدين في المكان الذي يعتبر مقصدًا للسياح.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة
-
بعد حادث شارلوتسفيل.. ما هي أبرز جماعات اليمين المتطرف في الولايات
-
إصابة جنود فرنسيين في حادثة دهس بضاحية في باريس
-
إسبانيا تعلن اعتقال صحفي "تركي-سويدي" بطلب من أنقرة
إعلان
إعلان