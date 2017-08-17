مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان 05:33 م الخميس 17 أغسطس 2017

ارشيفية

كابول - (د ب أ)قال مسؤولون أفغان اليوم الخميس إن ستة عشر شخصا على الأقل قتلوا في أنحاء أفغانستان خلال هجمات منفصلة لمقاتلي طالبان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.ويوسع المقاتلون الإسلاميون الذين حكموا البلاد حتى عام 2001 من قبضتهم على البلاد التي تدمرها الحرب منذ انتهاء المهمة القتالية لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ديسمبر عام 2014 وهو ما يستنزف بشدة من قدرات قوات الأمن على مواجهته.وقال مدير شرطة إقليم أروزجان عبدالقوي عمري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن أربعة من رجال الشرطة قتلوا بعدما أغارت طالبان على نقطة تفتيش في الإقليم الواقع بجنوب البلاد.وقال إن نقطة التفتيش ظلت تحت سيطرة مسلحي طالبان لساعتين قبل أن تستردها القوات الأفغانية مرة أخرى.من ناحية أخرى، قتل خمسة من رجال الشرطة عندما هاجمت طالبان حاجزهم الأمني في إقليم زابول الجنوبي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، حسبما قالت فوزية يونس كاكار عضو المجلس المحلي للإقليم.وقالت إن الحادث وقع على الطريق السريع كابول - قندهار.وأكدت كاكار هجوم طالبان على حاجز آخر في مقاطعة شمولزاي الحدودية غير أنها لم تتمكن من تحديد عدد القتلى.وذكرت محطة "تولو نيوز" الأفغانية الرئيسية مستشهدة بمصادر أمنية لم تحدد هويتها، أن ثمانية من ضباط الشرطة قتلوا عند حاجز على الطريق السريع كابول قندهار، بينما قتل عشرة من رجال الشرطة في مقاطعة شمولزاي.وتحدثت القناة أيضا عن مقتل ثلاثة أطفال في هجوم صاروخي بمدينة قلعة عاصمة إقليم زابول يوم الأربعاء.

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