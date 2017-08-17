أخبار عاجلة

تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية -
الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير -
هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر -
جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة -
ضبط سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر في بورسعيد -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث "السخنة" -
مد فترة قبول طلبات مالكي أراضي التوسعات العمرانية بالشيخ زايد لـ28 سبتمبر -
«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال -
وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز -
حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا

05:25 م الخميس 17 أغسطس 2017

إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا

أرشيفية

فرانكفورت (ألمانيا) - (د ب أ)أُلغت محكمة ألمانية أمر الاعتقال الصادر في ألمانيا ضد تونسي مشتبه في صلته بالإرهاب سعت ولاية هيسن الألمانية لترحيله بلا جدوى حتى الآن.وذكرت المحامية الخاصة به سيدا بازاي يولدز اليوم الخميس إنه لم يتم تأكيد الاشتباه القوي بارتكاب جريمة ضد هيكل إس. خلال الفحص الذي قامت به المحكمة الاتحادية العليا.ولكن المتحدث باسم الادعاء العام الألماني ألكسندر بادله في فرانكفورت قال: "ولكن لن يتم إطلاق سراحه على الفور".وأوضح أن هيئة شؤون الأجانب ستقدم طلبا لإصدار أمر احتجاز ما قبل الترحيل، لافتا إلى أن المحكمة الابتدائية في فرانكفورت سوف تتخذ قرارا في هذا الشأن.وأعرب بادله عن توقعاته بإصدار قرار غدا الجمعة.يشار إلى سلطات الأمن تتهم التونسي، 36 عاما، بأنه كان يعد لهجوم في ألمانيا لصالح تنظيم داعش.وكان قد تم إلقاء القبض عليه قبل ستة أشهر في ألمانيا خلال حملة مداهمات لمكافحة الإرهاب.وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية المحلية بولاية هيسن الألمانية ميشائل شايخ قد قال قبل بضعة أيام إن إس. يهدد النظام الأساسي الديمقراطي الحر وأمن جمهورية ألمانيا الاتحادية.وأضاف قائلا: "بالتنسيق مع الهيئة المختصة بشؤون الأجانب، سوف نتخذ جميع الخطوات المسموح بها والممكنة عمليا وقانونيا من أجل إنهاء إقامة هذا الشخص".ومن جانبها، قالت يولدز إنها تعتبر تقديم الطلب من جانب هيئة شؤون الأجانب غير مشروع؛ لأن المحكمة الإدارية في مدينة فرانكفورت كانت قد رفضت الترحيل؛ لأنه مهدد بعقوبة الإعدام في تونس.يشار إلى أنه الرجل يقع تحت طائلة الاشتباه بالانتماء للإرهاب في موطنه أيضا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محكمة ألمانية ترفض ترحيل تونسي مشتبه في صلته بالإرهاب

    أخبار

  • بعد قطعه بسبب تهديد إرهابي...مهرجان "روك آم رينج" في ألمانيا يستأنف

    أخبار

  • داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم مانيلا

    أخبار

  • تقرير يبرئ الأمن من ارتكاب إخفاقات كبيرة في حادث الدهس ببرلين

    أخبار

إعلان

38f2055c5d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية

تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية

الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير

الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير

هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر

هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر

جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة

جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة