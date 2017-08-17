إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا 05:25 م الخميس 17 أغسطس 2017

أرشيفية

فرانكفورت (ألمانيا) - (د ب أ)أُلغت محكمة ألمانية أمر الاعتقال الصادر في ألمانيا ضد تونسي مشتبه في صلته بالإرهاب سعت ولاية هيسن الألمانية لترحيله بلا جدوى حتى الآن.وذكرت المحامية الخاصة به سيدا بازاي يولدز اليوم الخميس إنه لم يتم تأكيد الاشتباه القوي بارتكاب جريمة ضد هيكل إس. خلال الفحص الذي قامت به المحكمة الاتحادية العليا.ولكن المتحدث باسم الادعاء العام الألماني ألكسندر بادله في فرانكفورت قال: "ولكن لن يتم إطلاق سراحه على الفور".وأوضح أن هيئة شؤون الأجانب ستقدم طلبا لإصدار أمر احتجاز ما قبل الترحيل، لافتا إلى أن المحكمة الابتدائية في فرانكفورت سوف تتخذ قرارا في هذا الشأن.وأعرب بادله عن توقعاته بإصدار قرار غدا الجمعة.يشار إلى سلطات الأمن تتهم التونسي، 36 عاما، بأنه كان يعد لهجوم في ألمانيا لصالح تنظيم داعش.وكان قد تم إلقاء القبض عليه قبل ستة أشهر في ألمانيا خلال حملة مداهمات لمكافحة الإرهاب.وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية المحلية بولاية هيسن الألمانية ميشائل شايخ قد قال قبل بضعة أيام إن إس. يهدد النظام الأساسي الديمقراطي الحر وأمن جمهورية ألمانيا الاتحادية.وأضاف قائلا: "بالتنسيق مع الهيئة المختصة بشؤون الأجانب، سوف نتخذ جميع الخطوات المسموح بها والممكنة عمليا وقانونيا من أجل إنهاء إقامة هذا الشخص".ومن جانبها، قالت يولدز إنها تعتبر تقديم الطلب من جانب هيئة شؤون الأجانب غير مشروع؛ لأن المحكمة الإدارية في مدينة فرانكفورت كانت قد رفضت الترحيل؛ لأنه مهدد بعقوبة الإعدام في تونس.يشار إلى أنه الرجل يقع تحت طائلة الاشتباه بالانتماء للإرهاب في موطنه أيضا.

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