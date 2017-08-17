أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

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دخل محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، والفنان محمد هنيدي في وصلة سخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهو ما لفت أنظار العديد من متابعيهم.

وسخر «أبو تريكة» في البداية من صورة تعاقد البرازيلي باويلينيو لبرشلونة رسميًا، اليوم الخميس، قائلًا: «مبروك لحسام عاشور انتقاله لبرشلونة صفقة مميزة»، ليعلق «هنيدي» بمقطع فيديو من أحد أفلامه الشهيرة، مضيفًا: «محتاج كورس ألش يا تريكة».

وعاد «أبو تريكة» مداعبًا الفنان الكوميدي: «ليه هنيدي»، على طريقة أحد مشاهد الأخير التي ذكر فيها إسم نجم الأهلي السابق.