​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا والطلاب المتقدمين، ومدرسة المتفوقين بعين شمس بنين، حيث يمكن الاستعلام من خلال بيانات الرقم القومي للطالب، وطباعة الإخطار الخاص برقم الجلوس وموعد ومكان أداء الاختبار الإلكتروني.

وطالبت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، الطلاب الالتزام التام بالتواجد بمقر اللجنة قبل موعد بدء الاختبار الالكتروني بساعة فقط لإنهاء إجراءات الترتيب لدخول الاختبار.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد الاختبارات الإلكترونية في مدرسة المتفوقين بعين شمس بنين يوم الاثنين المقبل، وفي مدارس المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.