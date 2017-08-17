البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر

كتبت – إيمان محمود

أشاد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالموافقة على دخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، من دون تصاريح إلكترونية.

كما أشاد رئيس البرلمان في بيان وصل "مصراوي" نسخة منه بأمر الملك سلمان بنقل الحجاج القطريين جوًا على ضيافته.

وأكد رئيس البرلمان العربي على أن هذا الأمر يعبر عن شهامة الموقف ونبل الأخلاق ونخوة العرب و"كلها خصال حميدة اتسمت بها شخصية الملك سلمان"، وهو يُعبر عن حرصه على جمع الكلمة ووحدة الصف ولم الشمل في ظل الظروف الحالية التي تشهدها منطقة الخليج العربي والعالم العربي.

ومشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤكد أيضًا على محبة واعتزاز وتكريم الملك سلمان للأسرة الحاكمة في دولة قطر والشعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه شعب المملكة العربية السعودية وشعوب الخليج العربي والترابط الاجتماعي المتجذر بين أبناء هذه المنطقة.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذا الأمر الكريم يعبر عن متانة العلاقات وعمقها وترسخها بين قادة وشعوب دول الخليج العربي، ويأتي امتدادًا للنهج الذي يسير عليه ملوك السعودية في تقديم المبادرات والدعم والتأييد والمساندة في كل ما يخدم قضايا العرب والمسلمين ويعمق الوحدة والترابط والتضامن بين قادة وشعوب العالم العربي والإسلامي.