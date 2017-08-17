أخبار عاجلة

حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام -
بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية -
ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد -
"تعليم بورسعيد": إعلان نتيجة مسابقة مديري المدارس بعد إنهاء الإجراءات الأمنية -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث أتوبيسي "السخنة" -
بالصور- تشييع جنازة رفعت السعيد إلى مقابر "الغفير" بالدراسة -
​الأرصاد: طقس السبت "حار" على أنحاء البلاد.. والقاهرة 36 -
​توافد شخصيات عامة لتشييع جنازة رفعت السعيد -
ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر

05:27 م الخميس 17 أغسطس 2017

البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر

الدكتور مشعل بن فهم السلمي

كتبت – إيمان محمود

أشاد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالموافقة على دخول الحجاج القطريين إلى عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، من دون تصاريح إلكترونية.

كما أشاد رئيس البرلمان في بيان وصل "مصراوي" نسخة منه بأمر الملك سلمان بنقل الحجاج القطريين جوًا على ضيافته.

وأكد رئيس البرلمان العربي على أن هذا الأمر يعبر عن شهامة الموقف ونبل الأخلاق ونخوة العرب و"كلها خصال حميدة اتسمت بها شخصية الملك سلمان"، وهو يُعبر عن حرصه على جمع الكلمة ووحدة الصف ولم الشمل في ظل الظروف الحالية التي تشهدها منطقة الخليج العربي والعالم العربي.

ومشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤكد أيضًا على محبة واعتزاز وتكريم الملك سلمان للأسرة الحاكمة في دولة قطر والشعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه شعب المملكة العربية السعودية وشعوب الخليج العربي والترابط الاجتماعي المتجذر بين أبناء هذه المنطقة.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذا الأمر الكريم يعبر عن متانة العلاقات وعمقها وترسخها بين قادة وشعوب دول الخليج العربي، ويأتي امتدادًا للنهج الذي يسير عليه ملوك السعودية في تقديم المبادرات والدعم والتأييد والمساندة في كل ما يخدم قضايا العرب والمسلمين ويعمق الوحدة والترابط والتضامن بين قادة وشعوب العالم العربي والإسلامي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين

    أخبار

  • السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

    أخبار

  • قرقاش عن استضافة السعودية لحُجاج قطر: مبادرة حليمة وكريمة

    أخبار

  • العرب اليوم: قصف على دمشق ووزير خارجية قطر في الكويت

    أخبار

إعلان

9a24b875cb.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وفاة حاج مرتدياً ملابس الإحرام أثناء إقلاع الطائرة إلى السعودية

وفاة حاج مرتدياً ملابس الإحرام أثناء إقلاع الطائرة إلى السعودية

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية