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إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه

05:36 م الخميس 17 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب – صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل الضابط "أنور.ع" بكفالة 500 جنيه، في اتهامه بحيازة مخدر الحشيش عند دخوله مبنى وزارة الداخلية، لإنهاء بعض الأوراق الخاصة به.

واستمعت المحكمة لأقوال الضابط أثناء نظر الجلسة، وأنكر علاقته للمواد المخدرة قائلا: "الحشيش مش بتداعي ودي كانت خناقة بيني وبين الضابط بسبب دخولي بدون سبب وقالي هنعلمك إزاي تتخانق مع ضباط الإدارة، إحنا غيركوا إحنا الكعب العالي".

البداية عندما حاول الضابط الدخول لمبنى وزارة الداخلية من خلال بوابة 2 اتجاه أكاديمية الشرطة، وعند وقوفه على جهاز التفتيش، شك فيه أحد ضباط المفرقعات وقام بتفتيشه ذاتيا ووجد معه جرامات قليلة من الحشيش المخدر بغرض التعاطي، وتم تحرير محضر رقم 8321 التجمع الأول، وأخطرت النيابة لمباشرة الواقعة.

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