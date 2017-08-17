الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة
05:30 م الخميس 17 أغسطس 2017
حملة امنية - ارشيفية
كتب - محمد الصاوي:
وجه قطاع الأمن العام، ضربة موجعة من خلال حملاته الأمنية لملاحقة حائزي المخدرات والتشكيلات العصابية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
وأسفرت الجهود، عن ضبط 274 قضية مخدرات ضُبط بلغت أوزانها 567,025 كيلو بانجو، و 12,762كيلو حشيش، و1,274 كيلو هيروين، و 840 جرا م أفيون، وكمية من مخدر الفودو وزنت 1,045 كيلو جرا م، وكمية من مخدر الإستوروكس وزنت 190 جرا م، و 31346 قرص مخدر.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، من ضبط 6 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة، كما تم ضبط 7 مُتهَمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و 88 متهم هارب، وإعادة 5 سيارات ودراجات نارية مبلغ بسرقتهم وتنفيذ 38914 حكم قضائي متنوع.
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