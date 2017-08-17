الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التحرير

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قال النائب محمد الحسيني عضو ائتلاف " دعم مصر "، بمجلس النواب، إن نواب الائتلاف طالبوا وزير النقل بوضع حد لمنع تكرار الحوادث وخاصة حوادث القطارات، ووضع تصور لما ستنفذه الوزارة فى الفترة المقبلة، من إجراءات عاجلة وأخرى بعيدة المدى، حفاظا على أرواح المواطنين.

وأكد الحسيني لـ"التحرير": أوصينا بضرورة وضع خطة مشتركة بين وزارتى التنمية المحلية والنقل لتطوير الشامل لهيئة السكة الحديد، مضيفا:" وزير النقل تحدث بشفافية وتعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد".

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وأشار إلى أن مرفق السكة الحديد وطنى وهام، ولا بد من إصلاحه، لأن مستوى الهيئة أصبح مترديا، لافتا إلى أن وزير النقل تحجج بأنه منذ عام 1967 لم يحدث تطوير فى السكك الحديد، وأنها تحتاج إلى 100 مليار للإصلاح والصيانة.

وطالب الحسيني خلال الاجتماع بضرورة تدريب وتطوير العنصر البشرى، خاصة أنه يعانى من الإهمال، لافتا إلى أنه مع فكرة خصخصة السكة الحديد، ولكن مع إشراك بعض القطاع الخاص فى عملية التطوير وفقا لمعايير، كما طالب بتفعيل دور شرطة المرافق والسكة الحديد بشكل أكبر، وتفعيل دور المحليات فى عملية ضبط المزلقانات.