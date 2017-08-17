التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

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قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الكنترولات انتهت من تصحيح وتقدير درجات 3 مواد أدى فيها طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثانى، التى بدأت يوم السبت الماضى، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر أغسطس الحالي.

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وأوضح عبد الحكم، فى تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، أنه تم تصحيح مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، اللتين أدى الطلاب امتحانيهما يوم السبت الماضى، واللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد اللتين أدى الطلاب امتحانيهما يوم الأحد الماضى، واللغة الأجنبية الأولى التى أدى الطلاب امتحانها يوم الاثنين الماضى، كما يجرى تصحيح مادتى الفيزياء والتاريخ اللتين أدى الطلاب امتحانيهما أول من أمس الثلاثاء، والرياضيات البحتة التى أدى طلاب الشعبة العلمية امتحانها أمس الأربعاء، ومن المقرر أن تستمر أعمال التصحيح أولًا بأول، تمهيدًا لإعلان نتيجة الدور الثانى فى موعد أقصاه 28 من شهر أغسطس الجارى.