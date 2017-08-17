رئيس تشاد يشيد بدور السيسي في حل أزمات إفريقيا والشرق الأوسط

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أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التشادى إدريس ديبى إتنو، رغبتهما بأن تشترك كل الأطراف الليبية لتحقيق السلام هناك، كما أشاد السيسي بالتزام رئيس تشاد لصالح السلام والأمن فى منطقة الساحل.

وبالمثل، أثنى رئيس تشاد خلال المباحثات الثنائية، بالعمل القيادى للرئيس السيسى على حل الأزمات فى إفريقيا والشرق الأوسط، وحث الزعيمان الأمم المتحدة على بذل المزيد من الجهد للحد من التوترات.

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وكان الرئيس التشادى إدريس ديبى إتنو، قد استقبل الرئيس السيسى فور هبوط طائرته بمطار العاصمة نجامينا، وحمل الأطفال باقات الزهور فى استقبال الرئيس المصرى، وشهد الزعيمان مراسم الاستقبال الرسمية فى المطار التى تضمنت عزف السلام الوطنى للبلدين وتفقد حرس الشرف.

وتأتى جولة الرئيس الإفريقية فى إطار انفتاح مصر على القارة الأفريقية، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدول القارة فى كافة المجالات، وتكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، فضلًا عن تدعيم التعاون مع هذه الدول على جميع الأصعدة وخاصة على الصعيدين الاقتصادى والتجارى، وذلك فى ضوء الأولوية المتقدمة التى تحظى بها القضايا الأفريقية فى السياسة الخارجية المصرية.