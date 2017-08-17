"تضامن النواب": زيارة ميدانية لدور الأيتام في الإجازة البرلمانية

كتب- أحمد علي:

قررت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذو الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على إدراج الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية للأحداث، ودور الأيتام والمسنين لرؤية الأوضاع ورصدها على أجندة عمل اللجنة في الإجازة البرلمانية.

ووجهت النائبة هبة هجرس -خلال الاجتماع- انتقادات لاذعة لوزارة التضامن الاجتماعي محملة إياها مسئولية عدم إحكام الرقابة على دور الأيتام، مطالبة بضرورة مراجعة الإجراءات واللوائح الحاكمة لعمل جميع دور الرعاية، وقالت: "عايزين نعرف إيه اللى بيحصل".