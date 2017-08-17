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بعد 20 عاما على «تايتنك».. بطلا الفيلم يثيران الجدل بظهورهما معًا في فرنسا

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بعد 20 عاما على «تايتنك».. بطلا الفيلم يثيران الجدل بظهورهما معًا في فرنسا بعد 20 عاما على «تايتنك».. بطلا الفيلم يثيران الجدل بظهورهما معًا في فرنسا

التحرير

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يبدو أن الشائعات ستظل تطارد النجمين الأشهر في الوسط الفني ليوناردو دي كابريو وكيت وينسيلت بعد 20 عاما على طرح الفيلم الشهير تايتنك عام 1997.

ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت

وبحسب موقع الدايلي ميل البريطاني، ظهر النجمان بإحدى الشواطئ بفرنسا بملابس البحر حيث يقضيان إجازتهما هناك، وظهرت كيت بدون ماكياج مرتدية فستان قصير أبيض ومايو بكيني وبدت بوزن زائد.

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ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت

كانت العديد من الأخبار أكدت أن دى كابريو دخل في علاقة عاطفية جديدة مع عارضة الأزياء الألمانية لورينارا، بعدما ظهرت معا خلال تناولهما الغداء أكثر من مرة بنيويورك، كما ظهرت برفقته فى مايو الماضى بموناكو، وفي يوليو الماضى كانا على متن يخت.

لورينارا

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التحرير

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