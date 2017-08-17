القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر

أ. ش. أ

تمكنت مباحث الأموال العامة بالأقصر من ضبط أحد الأشخاص لاشتراكه مع آخر يعمل فني مساحة باصطناع عقود ابتدائية منسوبة لإحدى الجهات الحكومية على شراء قطعة أرض بمساحة 60 فدانًا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلاً من المدعو "فايز. خ. ب" مواليد 1951، بالمعاش، ومقيم بمدينة الأقصر، والمدعو"عبدالرحيم. إ. م" مواليد 1971، فني مساحة بالأقصر، ومقيم بمحافظة قنا، بالاشتراك فيما بينهما في اصطناع عقدين بيع ابتدائيين باسم المتهم الأول ونجله (ديفيد) منسوب صدورهما للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيدا (على خلاف الحقيقة) شرائه مساحة 50 فدانًا باسم المتهم الأول والثانية بمساحة 10 أفدنة باسم نجله والكائنتين بناحية منشأة العماري بالأقصر، والتقدم بتلك العقود للشهر العقاري بالأقصر مما مكنه من تسجيلهما.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وتم ضبط المتهم الأول الذي اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.