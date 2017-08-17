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الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

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مصراوي Masrawy

الإعلام الهندي يرد على صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

05:17 م الخميس 17 أغسطس 2017

أرشيفية

نيودلهي - (د ب أ)

أثار شريط فيديو نشرته وسائل إعلام حكومية صينية يحتوي على صور مهينة للهنود اتهامات بالعنصرية في الهند.

وفى وقت متأخر مساء أمس الأربعاء نشرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" مقطع فيديو باللغة الإنجليزية يتهم الهند بارتكاب "خطايا". وظهر في مقطع الفيديو ممثل صيني يرتدي عمامة وله لحية اصطناعية ويتحدث بلهجة غريبة ، في سخرية على ما يبدو من الهنود.

وتحت عنوان "خطايا الهند السبع" لخصت مقدمة برامج وجهة نظر بكين حول المواجهة التي وقعت في هضبة دوكلام، التي تقع على الحدود بين الصين والهند وبوتان، متهمة نيودلهي بـ"خرق القانون الدولي" و "التعدي".

وجاء في تعليق على النسخة الإلكترونية لصحيفة "إنديان اكسبريس" أن التصريحات قد وصلت إلى "مستويات مثيرة للقلق وتجاوزت كل خطوط اللياقة".

وقالت صحيفة "هندوستان تايمز" إن ما نشرته شينخوا من "فيديو عنصري يسخر من الهنود" يستهدف بشكل خاص أقلية السيخ. وأثار الفيديو أيضا مناقشة قضية دوكلام على تويتر وفيسبوك.

وبدأت المواجهة في دوكلام في يونيو عندما دخل جنود هنود المنطقة ،وهي هضبة غير مأهولة تقول كل من الصين والحليف الهندي بوتان إنها صاحبة السيادة عليها، لمنع الجيش الصيني من بناء طريق تقول نيودلهي إنه مصدر قلق أمني خطير.

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مصراوي Masrawy

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