الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق عيادة خاصة قامت بإجراء عملية زرع كلى بدون ترخيص، بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بناء على بلاغ وارد من نيابة الأموال العامة.

وأوضح الدكتور علي محروس رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص -في تصريح صحفي اليوم الخميس-، أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة ومباحث الأموال العامة والنيابة العامة، وتم مداهمة العيادة، والتي كان يجرى بها العملية.

وأشار محروس إلى أنه تم رصد عدد من المخالفات ارتكبتها العيادة في هذه الواقعة، منها أنه غير مصرح للعيادة بإجراء العمليات، بالإضافة إلى عدم حصولها على ترخيص زراعة الأعضاء، ومخالفة القانون بإجراء عملية التبرع من مصري إلى أجنبي، بالمخالفة لقانون 142 لسنة 2017 الذي تضمن تغليظ العقوبة الواردة في أحكام القانون 5 لسنة 2015 بشأن حالات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه حرصا على سلامة المريض والمتبرع تم نقلهما على الفور إلى المعهد القومي للكلى والمسالك بالمطرية، وإغلاق العيادة.

وشدد على أن الوزارة ماضية في شن مثل هذه الحملات للضرب بيد من حديد على أيد المخالفين للقضاء على هذه الظاهرة.