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قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة

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مصراوي Masrawy

قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة

05:10 م الخميس 17 أغسطس 2017

قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة

العمید امیر حاتمی

طهران - (د ب أ)

قال الوزیر المقترح لحقیبة الدفاع واسناد القوات المسلحة الایرانیة العمید امیر حاتمی، إن تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج وزارة الدفاع فی السنوات الأربع القادمة، وبأنه سوف یستثمر كل الفرص علي أفضل وجه ممكن فی هذا المجال.

جاء ذلك فی الجلسة العلنیة لمجلس الشوري الاسلامی الیوم الخمیس لمناقشة أهلیة الوزراء المقترحین من قبل الرئیس الإيراني ، حيث عرض العمید حاتمی برامجه،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وبخصوص برامجه للحصول علي ثقة البرلمان، قال العميد حاتمي إنه سیسعي وبشكل خاص خلال السنوات الأربع القادمة إلى ارتقاء القوة الصاروخیة البالیستیة و القوة الجویة، و الجویة الاستراتیجیة والقوة البحریة الاستراتیجیة وتطویر قوات الرد السریع، بالاضافة إلى تعزیز القوة القتالیة والقدرات العسكریة .

وأضاف " فی المجال الدبلوماسی واقرار الأمن والاستقرار الاقلیمی، سوف یكون لنا دور نشط وتوجه فاعل".

وتابع أن قوة ایران الدفاعیة والعلمیة والتقنیة، بلغت مرحلة، مكنتها من تحقیق تقدم كبیر رغم سنوات الحظر،وإن وقوة الردع فی ایران، بلغت حدا تمكنها من تبوء مكانة قویة علي الصعیدین الاقلیمی والعالمی.

وذكر أن العدید من الدول، التی كانت سباقة بفرض الحظر علي ایران، اصطفت الیوم للتعاون والتعامل معها.

يذكر أن الولايات المتحدة تعترض بشدة على البرنامج الصاروخي الإيراني وفرضت عقوبات جديدة ضد كيانات ومسؤولين إيرانيين في يوليو ردا على البرنامج الصاروخي لطهران .

من جانبه، هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني أول أمس الثلاثاء بإن بلاده يمكن أن تستأنف برنامجها النووي خلال ساعات إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد الجمهورية الإسلامية.

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