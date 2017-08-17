مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق

بغداد (أ ش أ)

أكد القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري اليوم الخميس مقتل 12 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في انهيار نفق داخل قضاء تلعفر غرب الموصل بالعراق .

وقال المعموري، في تصريحات خاصة لقناة "السومرية" العراقية إن :"12 مسلحا من تنظيم داعش اختبئوا داخل نفق في أطراف قضاء تلعفر غرب الموصل لتفادي ضربة جوية مباشرة من قوات الحشد الشعبي".

وأضاف المعموري، أن "الضربة الجوية أدت إلى هدم بوابة النفق، ما أدى إلى مقتل جميع مسلحي داعش داخل النفق"، لافتا إلى أن التنظيم زاد من وتيرة حفر الأنفاق مع اقتراب انطلاق عمليات تحرير تلعفر."

من جانبه، أشار مصدر محلي في نينوى إلى أن "مسلحي التنظيم أخرجوا بعض الجثث والبعض الأخر جاري البحث عنها".

وكانت خطوط الدفاع لتنظيم "داعش" في قضاء تلعفر تعرضت -اليوم الخميس- إلى قصف شديد خلال الساعات الماضية.