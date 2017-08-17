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روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية

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مصراوي Masrawy

روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية

04:51 م الخميس 17 أغسطس 2017

روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية

موسكو (أ ش أ)
دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، كافة الدول لضبط النفس خلال العمل على تسوية الوضع المتأزم في شبه الجزيرة الكورية.

ونبهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريح لها بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إلى أن النزاع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سيتخطى حدود المنطقة ويتمدد إلى باقي العالم .

واعتبرت زاخاروفا أن العالم سيشهد تنفيذ سيناريو كارثي إذا نفذت الولايات المتحدة ما توجهه من تهديدات لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وكانت قد أعلنت نيتها إطلاق صاروخ باليستي نحو جزيرة جوام الأمريكية، وردا على ذلك، توعد الرئيس الأمريكي دونالد برد ناري.

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مصراوي Masrawy

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