نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي"

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بحث مع السفير السوري في موسكو رياض حداد مسألة التعاون الثنائي حيال "الملف الكيميائي" السوري.

وقالت الخارجية الروسية - في بيان لها بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -:"تم بحث مسألة التعاون الثنائي فيما يخص الملف الكيميائي".

كما تم بحث غيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.