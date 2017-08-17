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نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي"

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مصراوي Masrawy

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي"

04:47 م الخميس 17 أغسطس 2017

وزارة الخارجية الروسية

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بحث مع السفير السوري في موسكو رياض حداد مسألة التعاون الثنائي حيال "الملف الكيميائي" السوري.

وقالت الخارجية الروسية - في بيان لها بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -:"تم بحث مسألة التعاون الثنائي فيما يخص الملف الكيميائي".

كما تم بحث غيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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مصراوي Masrawy

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