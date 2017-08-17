نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي"
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي"
04:47 م الخميس 17 أغسطس 2017
وزارة الخارجية الروسية
موسكو (أ ش أ)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بحث مع السفير السوري في موسكو رياض حداد مسألة التعاون الثنائي حيال "الملف الكيميائي" السوري.
وقالت الخارجية الروسية - في بيان لها بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -:"تم بحث مسألة التعاون الثنائي فيما يخص الملف الكيميائي".
كما تم بحث غيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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