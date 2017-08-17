اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها

كتبت-هدير غيث:

يستخدم الكثير من الحجاج "الشمسية" أثناء تأدية مناسك الحج، وذلك لعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ودرجات الحرارة المرتفعة في المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لما ذكره موقع "saudigazetteا"، اخترع المهندس السعودي محمد حميد الصايغ، شمسية مكيفة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، والتي تصل إلى 40 درجة مئوية في مكة المكرمة.

ذكر "الصايغ" أن الشمسية المكيفة تعمل باستخدام الطاقة الشمسية أو البطاريات، كما أنها خفيفة الوزن، حيث يصل وزنها إلى 610 جرام فقط، إضافةً إلى أنها تحتوي على مروحة ذات سرعتين، وتعمل بمجرد تركيب زجاجة مياه باردة بها.

وبحسب الموقع، تم عرض الشمسية للبيع رسمياً "أون لاين"، بسعر 150 ريال سعودي، أي ما يعادل 700 جنيه تقريباً، وقال سعيد مطر "مدير التسويق والمبيعات في مظلة مكة"، تتميز الشمسية بمميزات اقتصادية في استهلاك المياه مما يجعلها خياراً مثالياً للحجاج.