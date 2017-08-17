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مصدر قضائي يوضح التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة

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مصراوي Masrawy

مصدر قضائي يوضح التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة

04:51 م الخميس 17 أغسطس 2017

مصدر قضائي يوضح التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة

مجلس الدولة

كتب – محمود الشوربجي:

صرح مصدر قضائي، أن المجلس الخاص بمجلس الدولة انتهى من وضع تشكيله وتوزيع المناصب على أعضائه في العام القضائي الجديد، بداية من أكتوبر المقبل.

تطرق المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى تشكيل المجلس الخاص، والذي سيضم في عضويته كل من المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وكلا من المستشارين يحيى دكروري النائب الأول لرئيس المجلس، والمستشار فايز شكري حنين رئيس هيئة المفوضين، والمستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإداري.

كما يتولى المستشار ربيع الشبراوي رئيس إدارة التفتيش الفني، ويتولى المستشار أحمد أبوالنجا رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، فيما يتولى المستشار مهند عباس رئاسة قسم التشريع، وسيتم تصعيد يسرى الشيخ عضوا احتياطيا للمجلس الخاص، وجميعهم الأعضاء الأقدم في مجلس الدولة.

ولفت المصدر إلى المجلس الخاص من المقرر له أن يناقش الحركة القضائية الجديدة، السبت المقبل، وذلك خلال الاجتماع الأسبوع الذي يتم عقده لكبار شيوخ المجلس.

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مصراوي Masrawy

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