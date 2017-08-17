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اكتساح مدريدي على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في 2017

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اكتساح مدريدي على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في 2017 اكتساح مدريدي على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في 2017

التحرير

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل لحظات عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم «The Best»، والتي سيقام حفلها هذه السنة في لندن بتاريخ 23 أكتوبر المقبل.

وشهدت قائمة الـ24 مرشحًا للجائزة اكتساح من حامل لقب دوري أبطال أوروبا نادي ريال مدريد بتواجد 7 لاعبين من صفوفه، وهم: كريستيانو رونالدو، كروس، مودريتش، كارفاخال، وكيلور نافاس، راموس ومارسيلو.

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من جانب آخر، يتواجد في قائمة المرشحين 3 لاعبين من برشلونة وهم ليو ميسي المرشح الابرز برفقة كريستيانو رونالدو وأندريس انييستا ولويس سواريز.

وجاءت قائمة الـ24 مرشحاً كالآتي: كريستيانو رونالدو وكروس ومودريتش وكارفاخال وكيلور نافاس، راموس ومارسيلو (ريال مدريد)، نيمار (باريس سان جيرمان)، ليو ميسي و وأندريس انييستا ولويس سواريز (برشلونة)، اوباميانج (بوروسيا دورتموند)، بونوتشي (ميلان)، ديبالا وبوفون(يوفنتوس)، جريزمان (اتلتيكو مدريد)، هازارد (تشيلسي) ابراهيموفيتش (مانشستر يونايتد) هاري كين (توتنهام)، ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) أليكسيس سانشيز (ارسنال) وأرتورو فيدال (بايرن ميونيخ).

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التحرير

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