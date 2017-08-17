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زيدان يتصدر مرشحي «الفيفا» لجائزة أفضل مدرب في 2017

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زيدان يتصدر مرشحي «الفيفا» لجائزة أفضل مدرب في 2017 زيدان يتصدر مرشحي «الفيفا» لجائزة أفضل مدرب في 2017

التحرير

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ينافس الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بجانب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة، ضمن 12 مرشحًا لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل مدرب في عام 2017.

كما يظهر في القائمة، الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، وبيب جوارديولا المدري الفني لمانشستر سيتي، والبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد.

وينافس على الجائزة أيضًا، ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، وكارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ، والبرتغالي ليوناردو جارديم مدرب موناكو.

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كما دخل القائمة الألماني يواخيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام، وتيتي مدرب منتخب البرازيل.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت الاثنين المقبل وينتهي في السابع من سبتمبر، على أن يتم الإعلان عن المرشحين الثلاثة النهائيين منتصف الشهر القادم مثل باقي الفئات، فيما سيقام حفل توزيع الجوائز في لندن، خلال 23 أكتوبر المقبل.

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التحرير

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