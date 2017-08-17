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دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم

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مصراوي Masrawy

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم

01:54 م الخميس 17 أغسطس 2017

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم

فوائد الشمر

أ ش أ:أكدت دراسات علمية أجراها باحثون في مركز الدراسات الزراعية في فرنسا أن هناك مجموعة من النباتات الطبيعية قادرة على أن تخليص الجسم من السموم وتنشط التمثيل الغذائي خاصة في الكلى والكبد والأمعاء التي تتركز فيها السموم أهمها "الشمر" الذي يحتوي على فيتامين /سى/ ب- 6/ و/أ/.وأفادت الدراسة بأنه يجب تناول الشمر كمشروب مرتين في اليوم ولمدة 21 يوما حتى يتخلص كل من الكبد والكلى والأمعاء من السموم ثم يتم تناول المشروب مرتين في الأسبوع حتى يظل الجسم نظيف وخالي من السموم.

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مصراوي Masrawy

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