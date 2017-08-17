الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان

بيروت- (د ب أ):

أعلن الجيش اللبناني في بيان اليوم، الخميس، أنه أنهى تمركزه في مواقع سيطر عليها أمس في مرتفعات حقاب خزعل والمنصرم وضهر الخنزير، في جرود رأس بعلبك والقاع شرق لبنان .

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الخميس إن وحدات الجيش أنهت تمركزها في مرتفعات حقاب خزعل والمنصرم وضهر الخنزير، التي سيطرت عليها يوم أمس، كما استكملت عمليات التفتيش عن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والأجسام المشبوهة التي خلفها الإرهابيون وراءهم.

وكان الجيش اللبناني أعلن في بيان سابق ليل أمس أنه "في إطار مواصلة تضييق الخناق على تنظيم داعش الإرهابي في جرود رأس بعلبك والقاع، تقدمت وحدات من الجيش باتجاه مرتفعات حقاب خزعل وسيطرت عليها، وقد اشتبكت مع الإرهابيين، ونتج عن ذلك مقتل 6 مسلحين بينهم أحد القياديين، وتدمير مربض هاون لهم، فيما اصيب 5 عسكريين، بينهم ضابط بجروح طفيفة. وضبطت قوى الجيش كمية من الاسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية التي خلفها الارهابيون وراءهم".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية بعد ظهر اليوم أن الجيش اللبناني يقصف بشكل متقطع مواقع الإرهابيين في جرود رأس بعلبك.