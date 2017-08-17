أخبار عاجلة

حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام -
بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية -
ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد -
"تعليم بورسعيد": إعلان نتيجة مسابقة مديري المدارس بعد إنهاء الإجراءات الأمنية -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث أتوبيسي "السخنة" -
بالصور- تشييع جنازة رفعت السعيد إلى مقابر "الغفير" بالدراسة -
​الأرصاد: طقس السبت "حار" على أنحاء البلاد.. والقاهرة 36 -
​توافد شخصيات عامة لتشييع جنازة رفعت السعيد -
ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة"

04:47 م الخميس 17 أغسطس 2017

كتب -صابر المحلاوي:

استمعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، لطلبات دفاع الضابط "أنور. ع"، المتهم بحيازة حشيش مخدر، عند دخوله مبنى وزارة الداخلية لإنهاء بعض الأوراق الخاصة به، أثناء نظر تجديد حبسه.

وطالب دفاع المتهم بسرعة الإفراج الصحي عن موكله، موضحا أنه يعاني من عدة أمراض تستوجب للراحة لعدة اسابيع، مستنكرا حيازته للحشيش "موكلي منضبط ومش بيشرب السيجارة".

وقدم المحامي شهادات طبية تثبت حالة المتهم الصحية، فيما دفع ببطلان القبض والتفتيش.

واستمعت المحكمة لأقوال الضابط أثناء نظر الجلسة، وأنكر علاقته للمواد المخدرة قائلا: "الحشيش مش بتداعي ودي كانت خناقة بيني وبين الضابط بسبب دخولي بدون سبب وقالي هنعلمك إزاي تتخانق مع ضباط الإدارة، إحنا غيركوا إحنا الكعب العالي".

كانت استمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، لأقوال الضابط الذي قبض على زميله المتهم في واقعة حيازته لفافة حشيش بغرض التعاطي، عند دخوله مبنى وزارة الداخلية لإنهاء بعض الأوراق الخاصة به.

البداية عندما حاول الضابط الدخول لمبنى وزارة الداخلية من خلال بوابة 2 اتجاه أكاديمية الشرطة، وعند وقوفه على جهاز التفتيش، شك فيه أحد ضباط المفرقعات وقام بتفتيشه ذاتيا ووجد معه جرامات قليلة من الحشيش المخدر بغرض التعاطي، وتم تحرير محضر رقم 8321 التجمع الأول، وأخطرت النيابة لمباشرة الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "الحشيش مش بتاعي والسبب

    أخبار

  • تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر

    أخبار

  • مساعد وزير الداخلية يتفقد سجون طرة للاطمئنان على أوضاع النزلاء

    أخبار

  • الأمن العام: تنفيذ 227 ألف حكم قضائي على مدار أسبوع

    أخبار

إعلان

6904ab6765.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة

حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة

تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام

تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام

بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية

بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية

ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد

ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد