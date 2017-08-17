دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة"

كتب -صابر المحلاوي:

استمعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، لطلبات دفاع الضابط "أنور. ع"، المتهم بحيازة حشيش مخدر، عند دخوله مبنى وزارة الداخلية لإنهاء بعض الأوراق الخاصة به، أثناء نظر تجديد حبسه.

وطالب دفاع المتهم بسرعة الإفراج الصحي عن موكله، موضحا أنه يعاني من عدة أمراض تستوجب للراحة لعدة اسابيع، مستنكرا حيازته للحشيش "موكلي منضبط ومش بيشرب السيجارة".

وقدم المحامي شهادات طبية تثبت حالة المتهم الصحية، فيما دفع ببطلان القبض والتفتيش.

واستمعت المحكمة لأقوال الضابط أثناء نظر الجلسة، وأنكر علاقته للمواد المخدرة قائلا: "الحشيش مش بتداعي ودي كانت خناقة بيني وبين الضابط بسبب دخولي بدون سبب وقالي هنعلمك إزاي تتخانق مع ضباط الإدارة، إحنا غيركوا إحنا الكعب العالي".

كانت استمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، لأقوال الضابط الذي قبض على زميله المتهم في واقعة حيازته لفافة حشيش بغرض التعاطي، عند دخوله مبنى وزارة الداخلية لإنهاء بعض الأوراق الخاصة به.

البداية عندما حاول الضابط الدخول لمبنى وزارة الداخلية من خلال بوابة 2 اتجاه أكاديمية الشرطة، وعند وقوفه على جهاز التفتيش، شك فيه أحد ضباط المفرقعات وقام بتفتيشه ذاتيا ووجد معه جرامات قليلة من الحشيش المخدر بغرض التعاطي، وتم تحرير محضر رقم 8321 التجمع الأول، وأخطرت النيابة لمباشرة الواقعة.