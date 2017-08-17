التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز"

كتب - عمرو علي:

قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح رئيس اللجنة، التحفظ على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية والمملوكة للمتحفظ عليه عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي والمالكة لمكتبة" ألف"، بحسب بيان صادر عن اللجنة.

وقالت اللجنة إن التنفيذ تم على عدد 37 فرع بمختلف محافظات الجمهورية ومنها القاهرة، الجيزة، أسيوط، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، الدقهلية، الساحل الشمالي.

كما تحفظت اللجنة على شركة "بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والمملوكة للمتحفظ عليه مصطفى مختار محمد صقر، والمالكة لجريدة "ديلى نيوز"، وشركة بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان، وشركة "كابيتال ماركتس انستتيوت".

وأكدت اللجنة خلال بيانها أنها أسندت إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار إدارة هذه الكيانات، مضيفةً أن جميع هذه الشركات تدار حاليا والعمل يسير بها بشكل طبيعي، وعلى وجه معتاد، إن لم يكن على نحو أفضل.

كما قامت اللجنة بالتنسيق مع مجلس إدارة 30 يونيو باتخاذ إجراءات تغيير الإدارات في بعض المدارس المتحفظ عليها للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة بهذه المدارس ومنها مدرسة النيل الدولية، المدرسة المصرية الانجليزية بالزقازيق، مدرسة البشائر الخاصة لغات، مدرسة البشائر المتكاملة الدولية، مدرسة المقطم الدولية للغات، مدرسة الفتح ببنها، مدرسة أمجاد الخاصة لغات، مدرسة جنى دان الدولية، مدرسة نور الدولية، مدرسة منارة المستقبل، مدرسة الأندلس الدولية.