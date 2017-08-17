أخبار عاجلة

حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام -
بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية -
ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد -
"تعليم بورسعيد": إعلان نتيجة مسابقة مديري المدارس بعد إنهاء الإجراءات الأمنية -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث أتوبيسي "السخنة" -
بالصور- تشييع جنازة رفعت السعيد إلى مقابر "الغفير" بالدراسة -
​الأرصاد: طقس السبت "حار" على أنحاء البلاد.. والقاهرة 36 -
​توافد شخصيات عامة لتشييع جنازة رفعت السعيد -
ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

Google+ Print
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، إنه غير مسؤول إطلاقًا عن استدعاء الجهاز المركزي للمحاسبات لمجلس الأهلي، ولا دخل للوزارة بأي شئ.

وأكد خالد عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن التقرير المرسل من الجهاز المركزي للمحاسبات، تراكمي، من أخر 7 سنوات داخل النادي، في فترتي تولي حسن حمدي، ومن بعده محمود طاهر.

شاهد أيضا

وتابع وزير الرياضة، أن تلك الإجراءات هي روتينيه، مؤكدًا أن مديرية الشباب والرياضة، ليست جهة تحقيق.

واختتم عبد العزيز، أن هذا ليس أسلوبه لمحاربة مجلس الأهلي، خاصة في ذلك التوقيت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال

«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال

وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز

وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز

رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس

رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس

نجل «قاضي الرشوة» يتقدم باستقالته من مجلس الدولة

نجل «قاضي الرشوة» يتقدم باستقالته من مجلس الدولة