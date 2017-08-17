وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

التحرير

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قال خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، إنه غير مسؤول إطلاقًا عن استدعاء الجهاز المركزي للمحاسبات لمجلس الأهلي، ولا دخل للوزارة بأي شئ.

وأكد خالد عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن التقرير المرسل من الجهاز المركزي للمحاسبات، تراكمي، من أخر 7 سنوات داخل النادي، في فترتي تولي حسن حمدي، ومن بعده محمود طاهر.

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وتابع وزير الرياضة، أن تلك الإجراءات هي روتينيه، مؤكدًا أن مديرية الشباب والرياضة، ليست جهة تحقيق.

واختتم عبد العزيز، أن هذا ليس أسلوبه لمحاربة مجلس الأهلي، خاصة في ذلك التوقيت.