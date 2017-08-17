القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

ألقت مباحث مركز الخانكة، القبض على مسجل خطر سرقات لقيامه بالاتجار في الأقراص المخدرة، وترويجها على الشباب، في قرى الخانكة، مقابل مبالغ مالية، أحيل المتهم للنيابة فأمرت بحبسه.

ووردت المعلومات السرية للعقيد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، تفيد بقيام مسجل خطر سرقات بالاتجار في الأقراص المخدرة، وترويجها بين الشباب، تم عرض المعلومات على اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث، وفي أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم، ويدعى "حسن. ص" 39 عامًا، وبحيازته 300 قرص مخدر وفرد خرطوش ومبلغ مالي.