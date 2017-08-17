رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

انتهت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الخميس، رسميًا من فتح طريق كورنيش الرياح التوفيقي أمام مديرية الأمن، في اتجاه مجمع مواقف بنها.

ووجه مواطنو مدينة بنها الشكر للواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية على استجابته لهذا المطلب الجماهيري، وفتح الطريق من جديد، مؤكدين أن هذه الخطوة جاءت لتنهي معاناة أهالي بنها من التكدس المروري بسبب غلق مديرية الأمن الطريق في أعقاب ثورة 30 يونيو.

وأضاف رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام ببنها، أن قرار فتح الطريق أثلج صدور الكثيرين من أهالي بنها، مشيرًا إلى أنه تقدم بعدوة طلبات لفتح الطريق على مدار السنوات الماضية حتى تمت الاستجابة وإعادة فتح الطريق من جديد.