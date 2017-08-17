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للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية

04:22 م الخميس 17 أغسطس 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

اعتمد اللواء جمال عبدالبارئ، رئيس مصلحة الأمن العام، اليوم الخميس، الحركة الجديدة للأمن العام بمحافظة الشرقية، حيث تم تجديد الثقة للعميد ماجد الأشقر، رئيسًا لفرع الأمن العام بالشرقية، للعام الثاني على التوالي؛ نظرًا لجهوده الأمنية في المحافظة.

كما تم تكليف العقيد محمود جمال، بمنصبه مفتشًا للفرع، والمقدم محمد سليم، لتحريات الفرع، والرائد أحمد علاء الربع، لقسم التنفيذ.

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