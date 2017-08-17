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رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين

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مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين

04:29 م الخميس 17 أغسطس 2017

رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين

مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي

 

القاهرة (أ ش أ)

أشاد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالموافقة على دخول الحجاج القطريين إلى عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لهم بالدخول لأداء المناسك من دون تصاريح إلكترونية، ونقلهم جواً على ضيافته.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره اليوم أن هذا الأمر الكريم يعبر عن شهامة الموقف ونبل الأخلاق ونخوة العرب، وكلها خصال حميدة تتسم بها شخصية خادم الحرمين الشريفين، ويعبر كذلك عن حرصه على جمع الكلمة ووحدة الصف ولم الشمل في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة الحالية التي تشهدها منطقة الخليج العربي والعالم العربي.

وشدد على أن هذا الموقف يعبر أيضا عن محبة واعتزاز وتكريم خادم الحرمين الشريفين للأسرة الحاكمة في دولة قطر والشعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه شعب المملكة العربية السعودية وشعوب الخليج العربي والترابط الاجتماعي المتجذر بين أبناء هذه المنطقة.

وقال رئيس البرلمان العربي إن هذا الأمر الكريم يوضح متانة العلاقات وعمقها ورسوخها بين قادة وشعوب دول الخليج العربي، ويأتي امتداداً للنهج الذي يسير عليه ملوك المملكة العربية السعودية في تقديم المبادرات والدعم والتأييد والمساندة في كل ما يخدم قضايا العرب والمسلمين ويعمق الوحدة والترابط والتضامن بين قادة وشعوب العالم العربي والإسلامي.

 

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