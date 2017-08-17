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مسؤول أممي: 25 ألف مدني محاصرين بالرقة وداعش يستخدمهم كدروع بشرية

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مصراوي Masrawy

مسؤول أممي: 25 ألف مدني محاصرين بالرقة وداعش يستخدمهم كدروع بشرية

04:25 م الخميس 17 أغسطس 2017

مسؤول أممي: 25 ألف مدني محاصرين بالرقة وداعش يستخدمهم كدروع بشرية

جنيف (أ ش أ)
أكد المستشار الإعلامي للمبعوث الأممي يان إيجلاند أن 25 ألف مدني لايزالون محاصرين في مدينة الرقة ويستخدمهم تنظيم داعش الإرهابي كدروع بشرية، مطالبا التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية بالسماح للمدنيين بالفرار وتجنب وقوع ضحايا بينهم.

وقال إيجلاند - في مؤتمر صحفي بجنيف، اليوم الخميس - "إن العام الحالي شهد تحولات هائلة وكبيرة، إذ باتت مدينة حلب مكان يمكن العيش فيه و أصبحت حمص منطقة هادئة بشكل عام،" وفقا لقناة العربية.

وأضاف ايجلاند أن 7 آلاف شخص نزحوا يوميا من سوريا خلال عام 2017، مشيرا إلى أن 500 ألف نازح سوري استطاعوا العودة لمنازلهم في سوريا، موضحا أن حلب هي المدينة الأولى التي شهدت أكبر عدد من العائدين إلى منازلهم .

وأوضح المسؤول الأممي أن قافلة المساعدات الإنسانية المكونة من 50 شاحنة والتي وصلت إلى مدينة دوما السورية بريف دمشق هي القافلة الأولى المشتركة بين الهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة، وذلك بعد توقف عن إرسال المساعدات منذ شهر مايو الماضي.

هذا المحتوى من

Asha

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